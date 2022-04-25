Париж, , 09:49 — REGNUM Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен показала лучший результат с момента возникновения Пятой республики. За нее проголосовали более 13,2 млн избирателей, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество голосов за крайне правое движение никогда не было таким высоким с момента начала Пятой республики. Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов (13 297 760 голосов). Таким образом, каждый четвертый гражданин, зарегистрированный в избирательных списках (27,28%), проголосовал за Марин Ле Пен.

Во время президентских выборов 2002 года, когда «Национальный фронт» (прежнее название партии «Национальное объединение») впервые вышел во второй тур, Жан-Мари Ле Пен получил 5 525 034 голоса или 17,79%.

С тех пор ультраправая партия только прогрессировала, набрав 6 421 426 голосов и заняв третье место в первом туре президентских выборов в 2012 году. В 2017 году Марин Ле Пен вышла во второй тур, набрав 7 678 491 голос, прежде чем потерпела поражение во втором туре, набрав10 638 475 голосов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам второго тура выборов набрал 58,55% голосов.