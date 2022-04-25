Париж, 25 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен показала лучший результат с момента возникновения Пятой республики. За нее проголосовали более 13,2 млн избирателей, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Количество голосов за крайне правое движение никогда не было таким высоким с момента начала Пятой республики. Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов (13 297 760 голосов). Таким образом, каждый четвертый гражданин, зарегистрированный в избирательных списках (27,28%), проголосовал за Марин Ле Пен.

Во время президентских выборов 2002 года, когда «Национальный фронт» (прежнее название партии «Национальное объединение») впервые вышел во второй тур, Жан-Мари Ле Пен получил 5 525 034 голоса или 17,79%.

С тех пор ультраправая партия только прогрессировала, набрав 6 421 426 голосов и заняв третье место в первом туре президентских выборов в 2012 году. В 2017 году Марин Ле Пен вышла во второй тур, набрав 7 678 491 голос, прежде чем потерпела поражение во втором туре, набрав10 638 475 голосов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон по итогам второго тура выборов набрал 58,55% голосов.