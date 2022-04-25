Казань, 25 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Казани главной площадкой празднования Дня Победы станет площадь Тысячелетия. 9 мая здесь пройдет военный парад с участием более 1 тыс. военнослужащих и курсантов, сообщает городская администрация.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Празднование Дня Победы начнется с церемонии возложения цветов на воинских захоронениях на Арском и Архангельском кладбищах. Также будут организованы возложения в парке Победы к Вечному огню, памятникам труженикам тыла, матерям и вдовам и советскому солдату.

Прохождение войск Казанского гарнизона и проезд танков ИС и Т-34, а также колонны ретроавтомобилей начнется в 10:00 (мск). Участниками парада станут более 1 тыс. военнослужащих и курсантов военного училища, кадетских классов, юнармии и суворовцев. В завершение состоится театрализованное исполнение песни «День Победы» сводным хором Казани.

Целый день на площади будет работать выставка боевой техники.

Начало шествия «Бессмертный полк» запланировано в 15:00. Сбор участников намечен у сквера им. Толстого с 13:00.

В парке Победы в 11:00 начнется парад юнармейцев, затем запланирован традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы», в 15:00 — выступления творческих коллективов города. В 18:00 в рамках проекта «Рио-Рита — радость Победы» в парке зазвучат танцевальные мелодии 30-40-х годов.

В 19:00 на площади Тысячелетия состоится праздничный концерт. Прямая трансляция будет вестись на местном телеканале.

Завершится праздник в 22:00 салютом над акваторией реки Казанки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани 27 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиевская лента». Мероприятие начнется на улице Баумана и будет продолжаться в городских парках и скверах до 9 мая включительно.

Читайте также: В Татарии стартует акция «Георгиевская ленточка»