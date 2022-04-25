Москва, , 09:48 — REGNUM Центральный банк России с сегодняшнего дня, 25 апреля, изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют. Курсы валют будут устанавливаться по состоянию на 15:30 мск., сообщается на сайте регулятора.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи по сделкам, заключённым с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчёта составлял 10:00 — 16:30 мск.

Регулятор отмечает, что данные решение принято для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ не позволит рублю сильно укрепляться, поскольку нужно наполнять бюджет.

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