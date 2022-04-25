Тверь, , 09:48 — REGNUM Положительную динамику в состоянии пациентов, которые проходят лечение после пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства региона 25 апреля.

Тушение пожара в здании оборонного НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«Госпитализированным гражданам оказывается квалифицированная медицинская помощь в лечебных организациях Твери, имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты. По поручению губернатора Игоря Рудени каждый из госпитализированных граждан и тех, кто получает лечение амбулаторно, находятся на личном контроле министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на месте пожара продолжается разбор завалов, в работах задействованы 150 человек, власти региона со своей стороны содействуют в обеспечении техникой.

Региональные власти также окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Помощь семьям, потерявшим близким, будет оказана после идентификации тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании НИИ произошёл около 11:00 21 апреля, ликвидировать возгорание удалось лишь к утру следующего дня. Изначально сообщалось о гибели шести человек, позже число погибших выросло до 11.

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