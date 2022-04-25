Забайкальский край, 25 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В степях забайкальской Даурии на прогреваемых и прикрытых от сильных ветров местах расцвел прострел Турчанинова. Другие названия цветка — подснежник или ургуйка, сообщается на сайте Даурского заповедника. По наблюдениям специалистов, рекорд раннего цветения фиксировали 8 апреля 1998 года.

Npark21.ru Местный «подснежник»

Всего известно около 30 видов прострелов. Многие из них занесены в Красную книгу. Цветоводами успешно культивируется около 15 из них. В Забайкалье произрастает семь видов: прострел Турчанинова, прострел многонадрезный, прострел аянский, прострел сомнительный, прострел даурский, прострел раскрытый и прострел тонколопастной. Из них эндемиками считаются прострел раскрытый и прострел тонколопастной. А самыми распространенными – прострел Турчанинова и многонадрезный.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли пообещал, что постарается приехать в город Краснокаменск Забайкальского края, где находится крупнейшее в стране добывающее предприятие Росатома — ПАО «ППГХО». По мнению присутствовавших на встрече, Путину будет интересно не только побывать на предприятии и посмотреть, как добывается «стратегически важный для родины продукт», но и увидеть, как цветет багульник в забайкальской степи.

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