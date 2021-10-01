Варшава, 25 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Посольство Соединенных Штатов в Киеве возобновит работу в течение нескольких недель, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флаги США и Украины

«Начиная со следующей недели, наши дипломаты начнут возвращаться, чтобы оценить, как мы можем возобновить работу посольства в Киеве. Думаю, что это займёт пару недель», — сказал он на пресс-конференции в Польше по итогам визита на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Reuters, в понедельник, 25 апреля, президент США Джо Байден планирует официально выдвинуть кандидатуру Бриджит Бринк на должность американского посла в Киеве.

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