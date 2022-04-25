Под Курском расчёты ПВО сбили два украинских беспилотника
Курск, 25 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Два украинских беспилотных аппарата были сбиты в Курской области силами противовоздушной обороны. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Mil.ru
ПВО в действии
Он рассказал, что около 4 утра в селе Боровское Рыльского района области расчёты ПВО сбили два украинских беспилотника. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.
«Ситуация полностью контролируется», — сказал губернатор.