Курск, 25 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Два украинских беспилотных аппарата были сбиты в Курской области силами противовоздушной обороны. Об этом 25 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Mil.ru ПВО в действии

Он рассказал, что около 4 утра в селе Боровское Рыльского района области расчёты ПВО сбили два украинских беспилотника. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

«Ситуация полностью контролируется», — сказал губернатор.