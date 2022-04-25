Шегарский район, Томская область, , 09:45 — REGNUM В Томской области избрана мера пресечения сотруднику полиции, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Зал суда. Томская область СУ СКР по Томской области

По данным следствия, в ночь на 23 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в свободное от службы время за рулём автомобиля. В селе Мельников Шегарского района он сбил двух 16-летних девочек, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшие скончались на месте.

«При предъявлении обвинения задержанный полностью признал себя виновным. По ходатайству следователя Шегарский районный суд Томской области избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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