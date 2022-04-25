Ульяновск, , 09:44 — REGNUM На Нижней террасе в Ульяновске началась подготовка к ликвидации старого мазутохранилища бывшего завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Старое мазутохранилище в Ульяновске www. mpr73. ru

В ведомстве уточняют, что речь идёт о разрушенном мазутохранилище бывшего ульяновского машиностроительного завода площадью загрязнения почти 8 гектаров.

«Мазутохранилище уже более 20 лет находится в удручающем состоянии, многие годы оно было угрозой как для окружающей среды, так и для населения […] Планируется, что будет вывезен весь загрязнённый нефтью грунт, демонтированы все сооружения, и в последующем эта территория может быть использована городом», — отмечает глава минприроды Ульяновской области Гульнара Рахматулина .

По её словам, в 2021 году данный участок включили на баланс города, выделено 15 млн рублей на разработку проекта по ликвидации мазутохранилища.

В министерстве добавляют, что подрядчик начал инженерно-геологические изыскания, на первом этапе определят глубину грунтовых загрязнений. Непосредственно к работам по ликвидации ущерба планируется приступить в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Ульяновской области после нерестового периода планируется начать реабилитацию реки Свияга в Ульяновске, Юрманского залива в Чердаклинском районе, реки Красная в Старомайнском районе.

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