Вашингтон, 25 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Ноту с требованием прекращения поставок вооружений киевскому режиму направила Вашингтону Россия. Об этом 25 апреля рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-24».

Минобороны России Анатолий Антонов

Как указал Антонов, сумма в размере $800 млн, на которую власти США собираются поставить Киеву вооружения, является огромной и не будет способствовать поиску решения ситуации на Украине дипломатическим путем.

«Передавали ли мы ноту или нет? Да, мы эту ноту передавали. Подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, и мы потребовали прекращения такой практики», — сказал посол России.

Также он подчеркнул, что США ведут попытки еще большего обострения ситуация на Украине.

«Задача — не допустить того, как говорят сенаторы (США) открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», — пояснил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что американское посольство в Киеве будет открыто в течение «пары недель».