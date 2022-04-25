Чарикар, Афганистан, 25 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Четыре человека были убиты и один ранен в результате вооружённого столкновения между двумя семьями в афганской провинции Парван. Об этом сообщает газета «8 Собх».

kropekk_pl Убийство

Инцидент произошёл между двоюродными братьями вечером 24 апреля в селе Тугберди недалеко от административного центра провинции.

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По данным источников, в результате столкновения погибли четыре человека, ещё один получил ранения. Мотив инцидента пока не установлен.

Отметим, что на протяжении последних месяцев в Парване участились криминальные инциденты. В последнем случае мужчина был убит своим шурином. Ранее студент университета Парвана был убит грабителями у себя дома. Эксперты связывают увеличение таких случаев с бедностью и безработицей.