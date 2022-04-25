Якутск, , 10:08 — REGNUM Растениеводство в Якутии можно и нужно развивать, но для этого необходимо оказывать фермерам государственную поддержку. Такое мнение высказал 25 апреля политолог республики Андрей Данилов. Он констатировал недооценённость овощеводства в сравнении с животноводческим направлением сельского хозяйства республики.

Уборка картофеля (картошка, урожай, поле) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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«Фермеры Якутии продолжают свою деятельность в условиях экономических потрясений, но нужно поддержать овощеводов. У нас, прежде всего, идёт перекос в сторону поддержки животноводства — это субсидии на покупку сена, на содержание крупного рогатого скота, коневодства и прочее. Но у нас в Якутии активно сегодня развивается и овощеводство, поэтому министерству сельского хозяйства Якутии нужно продумать меры по его поддержке. Пока на сегодняшний день выделяется на поддержку растениеводства гораздо меньше средств, чем животноводам», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил что в Якутии в советские времена сельское хозяйство позволяло обеспечивать картофелем всю республику. Выращивались также зерновые культуры на корм скоту. Андрей Данилов подчеркнул, что овощеводам нужны субсидии на топливо, которые снизят его стоимость на 30%. Кроме того, фермерам, выращивающим овощи и зерновые, необходима государственная помощь для приобретения сельхозтехники, также отметил эксперт.

«За жаркое, но короткое лето мы в принципе снимаем спокойно один урожай картофеля, например, в более в южных районах Якутии — Олёкминский, Хангаласский район, там можно выращивать картофель эффективно. И свёкла здесь выращивается, и морковь, и капуста. Если продумать систему поддержки растениеводства, то можно обеспечить жителей севера недорогой местной едой, потому что на сегодняшний день этот вопрос стоит очень актуально», — подчеркнул Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, агропромышленные предприятия Якутии получили на региональном уровне субсидирование на 1,4 млрд рублей. Эти средства направлены на поддержку сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности.