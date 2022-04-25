В поддержке в условиях санкций нуждаются овощеводы Якутии — мнение
Якутск, 25 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Растениеводство в Якутии можно и нужно развивать, но для этого необходимо оказывать фермерам государственную поддержку. Такое мнение высказал 25 апреля политолог республики Андрей Данилов. Он констатировал недооценённость овощеводства в сравнении с животноводческим направлением сельского хозяйства республики.
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Он напомнил что в Якутии в советские времена сельское хозяйство позволяло обеспечивать картофелем всю республику. Выращивались также зерновые культуры на корм скоту. Андрей Данилов подчеркнул, что овощеводам нужны субсидии на топливо, которые снизят его стоимость на 30%. Кроме того, фермерам, выращивающим овощи и зерновые, необходима государственная помощь для приобретения сельхозтехники, также отметил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, агропромышленные предприятия Якутии получили на региональном уровне субсидирование на 1,4 млрд рублей. Эти средства направлены на поддержку сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности.