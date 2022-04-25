Кемерово, 25 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. На шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошло ЧП. Известно, что на водоотливе произошёл прорыв. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, горноспасатели уже выехали на происшествие.

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«Люди из шахты выводятся. На место выехали несколько отделений горноспасателей, оперативная группа ГУ МЧС России по Кемеровской области», — добавили в чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, один пострадал. Всего на шахте в Новокузнецком муниципальном районе на момент ЧП находились более 200 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Кемеровской области на шахте «Талдинская-Западная 1» произошла авария. Из-за деформации крепления сопряжения выход двух работников из тупиковой горной выработки был затруднён.