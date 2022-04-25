Москва, 25 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. «Аэрокосмическая инновационная долина» появится в Рязанской области – постановление о создании инновационного научно-технологического центра подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе правительства РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Научно-исследовательская лаборатория

Центр будет заниматься аэрокосмическими, биомедицинскими и информационными технологиями, а также электроникой и радиотехникой. Резидентами ИНТЦ уже готовы стать более 30 компаний, которые разрабатывают около 60 инновационных проектов. Заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединённая авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз – Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Инициаторами создания нового предприятия стали Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) и правительство Рязанской области. Предполагается, что «Аэрокосмическая долина» создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет Рязанской области к 2031 году увеличатся на 5,6 млрд рублей.