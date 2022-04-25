Сеул, 25 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост уровня одобрения руководства США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно результатам опроса, проведенного с апреля 2021 года по январь 2022 года, 59% жителей Кореи одобряют руководство США. По сравнению с предыдущими результатами опроса, показатель вырос на 29%.

«Рейтинги руководства США продемонстрировали существенный рост в 13 азиатских странах и территориях в 2021 году, включая Южную Корею, где рейтинг вырос на 29%», — говорится на сайте Gallup.

Средний показатель по странам Азии составил 41%.

Уровень одобрения руководства США в Лаосе увеличился на 4%, до 34%, а на Филиппинах — до 71%.

Отмечается, что отношения между Южной Кореей и США, несмотря на семидесятилетний союз, ухудшились при бывшем президенте США Дональде Трампе, который пригрозил вывести американские войска с территории Южной Кореи, если Сеул не увеличит свою долю в расходах на содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих.