Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Посольство США в Киеве будет открыто в течение «пары недель», заявил 25 апреля госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

Тони Блинкен U.S. State Department

По словам Блинкена, американское посольство в Киеве будет открыто в течение «пары недель».

По его словам, дипломаты США начнут возвращаться на Украину со следующей недели, далее американские власти будут смотреть, каким образом мы можем открыть само посольство в Киеве.

В воскресенье, 24 апреля, Блинкен побывал в Киеве с визитом. Помимо открытия посольства, обсуждалась поставка американского вооружения Украине.