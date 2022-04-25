Самара, 25 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Начальника производства одной из организаций в Тольятти обвинили в нарушении требований правил охраны труда, в результате чего работник получил тяжелую травму. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Yarregion.ru Рабочий

По версии следствия, начальник производства, на которого были возложены обязанности по обеспечению требований правил и инструкции по технике безопасности, выдал кузнецу-штамповшику, не прошедшему обучение по требованию правил охраны труда, задание по осуществлению работы на ковочной машине.

Следователи считают, что из-за несоблюдения требований охраны труда рабочий получил травму, повлекшую ампутацию предплечья руки.

По данному факту в отношении 49-летнего обвиняемого было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области возбудили дело после травмирования рабочего Елховском районе.