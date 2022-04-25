Ярославль, 25 апреля 2022, 09:36 — REGNUM В Ярославскую областную думу поступил проект обращения «О моратории на рост тарифов в Ярославской области на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект обращения внесла фракция КПРФ. Коммунисты предлагают обратиться от имени облдумы к врио губернатора Михаилу Евраеву.
Причиной введения моратория, по мнению авторов, является тот факт, что рост тарифов в последние годы происходит на фоне снижения доходов населения. С текущей социально-экономической ситуацией своё предложение коммунисты не связывают. По крайней мере, в самом документе. С аналогичными обращениями ярославская фракция КПРФ не раз выступала и раньше. Ни разу они не были поддержаны думой.