Ярославль, 25 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу поступил проект обращения «О моратории на рост тарифов в Ярославской области на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тарифы ЖКХ

Проект обращения внесла фракция КПРФ. Коммунисты предлагают обратиться от имени облдумы к врио губернатора Михаилу Евраеву.

«С 1 января 2022 года уже увеличился минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Рост тарифов вызывает возмущение жителей Ярославской области. В данной ситуации депутаты Ярославской областной Думы полагают целесообразным «заморозить» тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства и отказаться от повышения тарифов с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года», — говорится в проекте обращения.

Причиной введения моратория, по мнению авторов, является тот факт, что рост тарифов в последние годы происходит на фоне снижения доходов населения. С текущей социально-экономической ситуацией своё предложение коммунисты не связывают. По крайней мере, в самом документе. С аналогичными обращениями ярославская фракция КПРФ не раз выступала и раньше. Ни разу они не были поддержаны думой.