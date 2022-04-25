Иркутск, , 09:36 — REGNUM Выпавший в ночь на 25 апреля 2022 года в Иркутской области снег позволил открыть для туристов все ранее закрытие из-за пожаров маршруты в Прибайкальском национальном парке.

Туристы Foundry

Это: Кругобайкальская железная дорога, Тажеранские степи, часть Большой Байкальской тропы и побережья Малого Моря.

Вместе с тем, сотрудники нацпарка предупреждают туристов: «Ситуация может измениться к концу недели: по прогнозам синоптиков, уже в пятницу на юге Байкала потеплеет до +15 по Цельсию, осадков не ожидается».

Как сообщало ИА REGNUM, мощные природные пожары на берегах Байкала стали причиной закрытия нескольких туристических маршрутов в середине апреля 2022 года.

Читайте также: В Приангарье из-за пожаров закрыли ещё несколько туристических маршрутов

Снег в Приангарье выпал накануне, 24 апреля. Техника Упрдор «Прибайкалье» очищает трассы «Байкал» и «Сибирь». На автодороге «Байкал» большегрузы не могли преодолеть некоторые подъемы. На трассе дежурит тягач.

Читайте также: В Приангарье устраняют последствия снегопада