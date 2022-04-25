Москва, , 09:36 — REGNUM Ключевой конфликт современной России – между теми, кто мечтает вернуть отношения с Западом к тому, что было до спецоперации и теми, кото понимает, что возвращаться уже некуда, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян Григорий Фадеев © ИА REGNUM

Нельзя просто взять и написать новую идеологию России, которую затем кто-то будет насаждать. И потому, что некому писать, и потому, что некому насаждать. С другой же стороны, имеется целый ряд вопросов, как будет проходить Парад Победы в этому году. И все это находится в контексте самого главного конфликта в современной России.

«Это конфликт между людьми, которые стоят на позициях окончательности победы и между людьми, которые хотят минимализировать все, обратимым все сделать. Как говорят уважаемые люди: » Ну Запад перебесится, и все вернется на круги своя» . Сколько еще политического класса, который не сбежал, который остался и мечтает о возвращении на «круги своя»? Который хочется вернуть реальность, которая была, и который ради этого готов к действиям, которые в высшей степени проблематичны с точки зрения интересов государства. Эти же силы есть, они же никуда не делить. И сейчас конфликт между этими «обратимцами», между этими «минималистами» и теми, кото понимает, что возникла новая реальность», — заявил политолог.

По его словам, как только понимание остроты новой реальности будет окончательно внутри каждого мозга каждого вменяемого человека, а то, что было, будет забыто, то появится новая реальность, в которой будут и звезды, и орлы, и синтез, и все остальное.