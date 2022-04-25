«Возвращенцы» и реалисты. Кургинян описал ключевой конфликт в элите России
Москва, 25 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Ключевой конфликт современной России – между теми, кто мечтает вернуть отношения с Западом к тому, что было до спецоперации и теми, кото понимает, что возвращаться уже некуда, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Нельзя просто взять и написать новую идеологию России, которую затем кто-то будет насаждать. И потому, что некому писать, и потому, что некому насаждать. С другой же стороны, имеется целый ряд вопросов, как будет проходить Парад Победы в этому году. И все это находится в контексте самого главного конфликта в современной России.
По его словам, как только понимание остроты новой реальности будет окончательно внутри каждого мозга каждого вменяемого человека, а то, что было, будет забыто, то появится новая реальность, в которой будут и звезды, и орлы, и синтез, и все остальное.