25 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская сторона выйдет из переговоров с Российской Федерацией, если состоится референдум на территориях страны, которые контролируются Вооруженными силами России.

Оксана Переможенко, , 11:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выйдет из переговоров с Российской Федерацией, если состоится референдум на территориях страны, которые контролируются Вооруженными силами России.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление украинского президента обсудили читатели телеграм-канала бывшего депутата Рады Олега Царева, а также читатели телеграм-каналов «Одесское Общественное Телевидение Z» и «Запрещенная Украина». Многие из участников обсуждения указали на то, что в переговорах заинтересована украинская сторона, а не Россия. Иные также напомнили о том, что, как показал опыт с Минскими соглашениями, Украина не будет выполнять никаких договоров, то есть переговоры с Киевом бесполезны.

«Владимир Зеленский пригрозил, что выйдет из любых переговоров, если будут уничтожены нацисты в Мариуполе, а также в случае проведения референдумов на территориях страны, подконтрольных ВС РФ. А кого недоразумение, случайно ставшее президентом, этим пугает? Привёл страну к краху, но продолжает ставить условия и пиариться на крови людей», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Переговоры были и были «Минские». Бесполезно», — отреагировал Man.

«А это нам переговоры нужны. Ну-ну…» — с сарказмом пишет Roman C.

«На выход», — добавил Evgeny A.

«Срочно проводить референдум!» — призвал Vladimir.

«Да сколько он будет пугать? Давно бы вышел», — написала Nikа.

«Дайте военным закончить начатое, зачем эти переговоры?..» — задался вопросом gold1980.

«Дверь открыта, выходи быстрей», — иронизирует Елена.

«Раз говорит про референдум, значит, верит, значит, надо проводить. Раз даже Зеленский верит», — пишет Данис.

«Да кому нужен он и его переговоры? Пусть к наркологу обратится, с ним переговорит…» — с сарказмом отреагировал «А».

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

"Они же после Мариуполя уже обиделись и вышли. Не…» — недоумевает Alexander.

«О да, мы помним, как Украина демонстративно подтёрлась Минскими соглашениями», — напомнил Zелл.

«Проводить референдум срочно, пока не передумал», — призвал не без сарказма Александр.

«Освободите выход для Украины!» — иронизирует Karina.

«Ну правильно, если состоится референдум в Херсоне, то остальные регионы тоже поверят, что так можно. И тогда смысл существования Украины пропадает. А значит, и переговоры с ее стороны уже не нужны», — отметил Maxim N.

«Даешь референдум!» — добавил «Удалённый аккаунт».

«Зелёный (Зеленский. — О. П.) так и не понял, что ли?.. Украина выходит из чата навсегда!!!» — написал «Северный Ветер».

«Ждём капитуляции безоговорочной. Без всяких договоров», — отреагировал Александр А.

«Будто РФ переговоры нужнее, чем Украине. Мне кажется, население России больше волнуется, что они договорятся о чем-то невыгодном для них», — предположил Alexander.

«По-моему, он живёт в параллельном мире. Какие-то условия ставит, чем-то угрожает… Ты кто такой? Нет, ты мне скажи, кто ты такой?» — отреагировал Oleg C.

«Жалобу в «Спортлото» пусть пишет», — с сарказмом написал «Йожик».

"Кому в мире этот клоун условий ещё не ставил? Кого не запугивал? Встречу с Путиным он назначает? Сначала начни думать своим умом, а не слушать англосаксов», — добавила Наталья.

«Мне кажется, он делает всё возможное, чтобы нацисты оттуда (из «Азовстали». — О. П.) не вышли. Он их боится», — выразила предположение Tatjana B.

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