Обзор СМИ Кемеровской области за 6 - 10 марта

За 2005 год объем выданных в Кузбассе кредитов составил 58,7 млрд рублей (вырос на 76%). Трое руководителей шахт уволены, 100 оштрафованы за нарушения правил безопасности. На птицефабрике "Инская" Беловского района нашли 10 тысяч трупов кур: они задохнулись из-за неисправности электропроводки вентиляционной системы. Кузбасс получил 85 современных компьютерных классов стоимостью 10 млн рублей. Новый мини-завод в Гурьевском районе будет перерабатывать 15 тысяч тонн нефти в год. С начала года в Кемерове произошло 15 ДТП с участием маршруток, 15 человек травмированы. Школьники Кемерова будут носить электронные чипы в виде пластиковой карточки на шнурке с фото и ФИО. Для выступления в Кемерове Борис Моисеев везет 300 кг блестящих одежд со вставками драгоценных камней и чистого золота. В Кемерове на реализацию национального проекта "Образование" в течение нынешнего и 2007 года будет потрачено 52,78 млрд рублей. 10,44 рублей в месяц с человека стоит вывоз мусора в частном секторе Кемерова.

"Аргументы и факты в Кузбассе" за эту неделю сообщают, что за 2005 год объем выданных кредитов в регионе вырос на 76% и составил 58,7 млрд рублей. "Ресурсы банковского сектора увеличились на 42% и составили 67,6 млрд рублей, из которых 34 млрд - средства физических лиц. Об этом сообщила начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации области Нина Малютина. По данным на 1 января 2006 года, на территории области функционирует восемь действующих самостоятельных банков, 27 филиалов кредитных организаций других регионов РФ и 11 отделений Сибирского банка Сберегательного банка России. По количеству банковских структур область занимает 24-е место среди регионов России. Более 36 млрд рублей вложено в реальный сектор экономики, чему способствовал рост производственной активности предприятий, снижение стоимости выдаваемых кредитов. Половина выданных кредитов имеет срок погашения более года. Отмечен также рост предоставления таких видов услуг, как автокредитование, ипотечное кредитование под залог недвижимости. За год объем кредитов, предоставленных физическим лицам, вырос в два раза и на начало текущего года составил 22,6 млрд рублей. Стабильное развитие платежной системы региона позволяет полностью обеспечивать потребности пользователей в расчетных услугах. Объем платежей, проведенных платежной системой региона, за 2005 год увеличился на 34%. Продолжает развиваться система безналичных денежных расчетов посредством пластиковых карт. За год объем эмитированных банковских карт вырос почти в полтора раза".

"Аргументы и факты в Кузбассе" за неделю пишут, что по результатам февральской недели безопасности, проведенной Ростехнадзором, и после взрыва метано-воздушной струи с групповым несчастным случаем на шахте "Томская" (Южкузбассуголь) приказом гендиректора ОАО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" от занимаемой должности освобожден и уволен директор шахты Томская. "Об этом сообщил руководитель управления Ростехнадзора по Кемеровской области Владимир Ковалев. Напомним, в момент аварии на "Томской" под землей находились 45 человек. Самостоятельно на поверхность выбрались 43 шахтера. Горноспасатели нашли и подняли на поверхность одного пострадавшего (он был госпитализирован) и тело одного погибшего горняка. По словам Ковалева, по итогам проверок соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности, в компании "Южкузбассуголь" по решению гендиректора были уволены также директор шахты "Томусинская 5-6" и главный инженер шахты "Осинниковская". Кроме того, в ходе недели безопасности за нарушения правил промышленной безопасности инспекторы Ростехнадзора привлекли к административной ответственности и оштрафовали 105 должностных лиц на сумму 256 тыс. рублей. По мнению Владимира Ковалева, наряду с активизацией работы по Кодексу об административных правонарушениях и проведением уже ставших традиционными недель безопасности, противоаварийной работе на угольных предприятиях способствует заключенное в прошлом году соглашение между Ростехнадзором России и администрацией Кемеровской области. В рамках этого соглашения на всех шахтах Кузбасса проведен технический аудит безопасности. После технического аудита специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности (Кемерово) совместно с собственниками угольных компаний, надзорной службой и администрацией области подготовили целевую программу обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости на угледобывающих предприятиях Кузбасса до 2010 года. Ее уже утвердил губернатор области Аман Тулеев . Окончательно принять программу планируется во второй половине марта. По программе на профилактику аварийности на шахтах региона предусмотрено израсходовать 12 млрд рублей средств угольных компаний до 2010 года".

"Аргументы и факты в Кузбассе" за эту неделю сообщают о том, что 10 тысяч трупов обнаружили в курятнике мартовским утром сотрудники птицефабрики "Инская" Беловского района. Несушки безвременно почили не по причине столь популярного сегодня птичьего гриппа - они задохнулись. А виновата во всем оказалась электропроводка вентиляционной системы. "И ведь совпало все как "удачно": повредилась проводка уже поздно вечером, а куры дохли одна за другой всю ночь. Электрики птицефабрики, как ни странно, не следили по ночам за исправностью электропроводки. А надо было следить! По словам администрации птицефабрики, вентиляционная техника новенькая, немецкая. Нужно было ожидать, что заморский механизм еще не адаптировался к особенностям подачи электротока на российские предприятия. Но сотрудники птицефабрики "Инской" заверяют, что, несмотря на случившееся, не будет никакого кризиса с поставкой яиц в магазины: "Это происшествие никак не отразится и на нашей работе. 10 тыс. - цифра небольшая, если сравнивать ее с численностью кур нашей птицефабрики. Всего здесь живут около 700 тыс. кур. У нас за каждые полмесяца почти десяток тысяч птиц погибает и в обычных условиях". Звучит настораживающе: отчего бы курочкам дохнуть по 10 тыс. штук в месяц? Ну да ладно, ведь виновные в трагедии в курятнике найдены! Заместитель губернатора Владимир Мангазеев лично заявил, что падеж птицы произошел по причине халатности работников птицефабрики. В частности, в скоропостижной смерти курочек он обвинил главного электрика и его подчиненных. Всех виновных вскоре постигнет справедливая кара. Их накажут, скорее всего, административно. Ущерб же будет возмещен за счет страховой компании, т. к. все поголовье птицефабрики все-таки застраховано от случайной гибели. А сейчас на месте трагедии работает специальная комиссия, которая определит размер ущерба".

"Аргументы и факты в Кузбассе" за неделю пишут о том, что уже на протяжении пяти лет в рамках программы "Развитие единой образовательной информационной среды" образовательные учреждения Кузбасса оборудуют компьютерными классами. Так, на этой неделе Кемеровская область получила от Федерального агентства по образованию и науке 85 современных компьютерных классов. На их приобретение потрачено 10 млн рублей. "Рабочее место для преподавателя, десять компьютеров для учеников, принтер, мультимедийное оборудование с экраном - все это входит в компьютерный класс. Новые классы получили Калтан, Мыски, Осинники, Тайга, Белово, Полысаево, Березовский, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Таштагол, Юрга, Кемерово, Новокузнецк, а также Топкинский, Гурьевский, Мариинский, Чебулинский районы. В образовательных учреждениях этих городов вообще не было компьютеров, или они были уже устаревшими. Стоит отметить, что на сегодняшний день уровень оснащения образовательных учреждений Кузбасса - один из самых высоких в Сибирском федеральном округе: 85% школ области имеют современную компьютерную технику. И на этом власти не остановятся. В планах администрации области - обеспечить все школы Кузбасса компьютерной техникой. Ведь в современном мире компьютер - неотъемлемая часть не только в работе, но и в учебе".

"Кузбасс" от 9 марта сообщает, что отныне рост цен на топливо для селян Гурьевского района станет неактуальным: 10 марта состоится торжественный пуск нового мини-завода по переработке нефти в поселке Раздольный, что в 7 км от районного центра. "В 2004 году местные предприниматели - братья Юрий, Гагик, Усик Далакян подготовили бизнес-план и обратились за поддержкой к областным властям. Часть необходимых для проекта средств была выделена из областного фонда поддержки предпринимательства. Запорная арматура приобретена в городе Гусь-Хрустальный, сложное технологическое оборудование - в Томске, ректификационные колонны по заказу выполнили кемеровские машиностроители. В очень сжатые сроки оборудование было смонтировано на площади пять гектаров. Создано 103 новых рабочих места. Производительность переработки мини-завода составляет 15 тысяч тонн нефти в год. Сырье будет поставляться непосредственно от скважин Нижневартовска. В настоящий момент проведено комплексное опробование, показавшее полную готовность для работы в промышленных масштабах. Освоено производство мазута, дизельного топлива и прямогонного бензина. Этим летом запланирован пуск второй очереди, благодаря чему мазут будут перерабатывать в сырье для производства асфальта в дорожной строительно-промышленной компании "Дорожник", которую также создали браться Далакян. К слову сказать, эта компания не раз выигрывала областные тендеры на строительство дорог и зданий и сооружений социального назначения. В следующем году ожидается пуск третьей очереди, который позволит получать высокооктановые марки бензина - 80, 93 и 96. По словам главного инженера ООО "ЮРГАУС" Анатолия Протасова, "это будет топливо наилучшего качества по цене, сопоставимой с отпускной ценой крупного завода-изготовителя". Новое производство закроет собственные потребности в горючем, а также обеспечит местные сельские хозяйства. К слову сказать, сегодня в автомобильном парке ДСПК "Дорожник" числится около 50 машин. Не исключено, что примеру гурьевцев последуют другие кузбасские предприниматели. Пока нефтепереработка для угольного Кузбасса не является профильным видом бизнеса, несмотря на то, что спрос на бензин, как и во всех регионах, повышенный. Открытие подобных мини-заводов позволит снизить остроту проблемы высоких цен на российском рынке топлива".

"Кузбасс" от 9 марта пишет о том, что в Ленинске-Кузнецком появится поселок из коттеджей. На площади почти в десять гектаров разместятся 70 благоустроенных домов с приусадебными земельными участками. "Здесь найдется место и магазинам, кафе, спортивным площадкам. Первые коттеджи уже появятся в конце года. Сейчас готовятся инженерные коммуникации и варианты строений. Дома будут возводить из специальных теплоэффективных блоков, которые станет производить один из предпринимателей города. На это выделяются 2 млн рублей из средств господдержки. Горожане, в первую очередь бюджетники, водители автопредприятий, коммунальщики, милиционеры, молодые семьи, жители бараков, смогут купить это жилье с помощью областных льготных займов".

"Томь" от 7 марта сообщает о том, что за два месяца 2006 года в областном центре произошло 15 различных ДТП с участием маршруток. 5 ДТП - по вине водителей маршруток. 15 человек травмированы. "По маршруткам существует печальная статистика. Только в Кемерове в 2005 году произошло 100 дорожно-транспортных происшествий. 122 человека получили ранения разной степени тяжести, 5 - погибли. Только 2 марта в Кемерове было зафиксировано 252 нарушения правил дорожного движения водителями маршруток. Из 400 маршруток в 187 имеются технические неисправности. В 17 - неисправности, несущие опасность для жизни людей. Эксплуатация этих маршруток была запрещена. В 52 маршрутках допускались посадка и высадка пассажиров в неположенных местах".

"Комсомольская правда в Кузбассе" от 7 марта пишет, что "школяров пометят электронными чипами. Внешне чип будет похож на обычную пластиковую карточку на шнурке, чтобы носить на шее. На пластике разместят фото и ФИО школяра. А внутри карточки - начинка - магнитная лента с записью "именной" информации. Первой в эксперимент вступит одна из самых больших школ города - №37. "Мы уже сдали списки учеников. Их у нас - 1 370. Рядом с каждым вписали класс, школу, домашний адрес, имена и места работы мам и пап, домашний и школьный телефоны, координаты классного руководителя, мои, - рассказала директор школы Валентина Марчук. - Это для самых первых пробных чипов. Их ждем в сентябре. А потом, попозже, добавим в чипы еще информацию. Например, группу крови, название хронической болезни, есть ли на что у этого школьника аллергия". Школяры, прослышав про ноу-хау, уже погнали по классам "страшилку". Типа: "А вы знаете, девчонки, вся ваша беготня по школе с чипом на шее попадет компьютеру на контроль и просмотр? Ни переодеться, ни в туалет спокойно сходить". "Конечно, технические возможности бесконечны. Операций с чипами можно до безумия много освоить и применить. Но отслеживать передвижения школьников по школе мы не собираемся. Нас интересует безопасность, - объяснил председатель горсовета Александр Любимов. - Чип - это будет такое удостоверение школьника с встроенной внутри магнитной лентой. При входе в школу будет стоять считывающее устройство. Оно по чипу начнет "узнавать" своих. И чужим вход в школу будет закрыт. Так мы рассчитываем обеспечить нашим детям безопасность. К тому же видеокамеры будут ловить ЧП, происходящие на улице, в школьном дворе. Ребятня начнет стесняться курить, хамить. А детдомовцы, которые в последнее время стали торчать во дворе у 37-й и отбирать рубли у девчонок из "началки", тоже "светиться" не захотят. Свернут свой "бизнес". Учителя, узнав про еще один побочный положительный эффект от школьных чипов, потирают руки. Компьютер же будет вести учет - в какое время ребенок пришел в школу, когда ушел, всем прогульщикам придется туго. Ведь распечатки - насчет посещаемости - классные руководители будут вкладывать школяру в дневник в конце недели. Или классная будет сбрасывать отчет о прогулах маме "эсэмэской". А дальше - и до электронного дневника дело дойдет - с вывеской отметок каждого класса в Интернете за неделю. На первой стадии, когда чип будет играть роль пропуска в родную школу, семьям он обойдется бесплатно. А дальше, кто из нас - мам и пап - попросит новостей о любимом чаде побольше, наверняка придется платить".

"Комсомольская правда в Кузбассе" за 10 марта сообщает, что Борис Моисеев везет в Кемерово 300 кг блестящих кофточек. Концерт самой импозантной звезды российской эстрады пройдет 13 марта. "На днях Борис Моисеев отправляется в гастрольный тур по Сибири и Дальнему Востоку. Находясь на гастролях, Борис требует, чтобы гостиница, где ему придется провести некоторое время, находилась в черте города и недалеко от места выступления (в 15 минутах езды). Организаторы концерта остановились на гостинице "Кузбасс". Там артист сможет расположиться либо в номере люкс, либо - в уютных апартаментах из трех комнат (в тех самых, где в октябре несколько часов провела Алла Пугачева ). В спальне Моисеева должен непременно присутствовать телевизор. Обычно шоумен просит передвинуть "ящик" так, чтобы он стоял аккурат напротив кровати. Иначе Боря просто не сможет уснуть. В гримерке, согласно требованию Моисеева, не должно быть спиртных напитков, а лишь минералка, чай, кофе, бутерброды, фрукты (то же самое он просит приготовить в гримерках артистов своего балета). А также пепельница, гладильные доски, утюги, зеркала в полный рост и вешалки для большого количества костюмов. Что касается ужина после концерта, то здесь артист не очень прихотлив. Только напоминает организаторам, что некоторые участники его группы - вегетарианцы. Шоу Моисеева известны разнообразием нарядов. Посему по стране он возит с собой кучу костюмов. Точное их количество неизвестно, только вес - блестящие одежки со вставками драгоценных камней и чистого золота тянут на 300 с лишним кг! А стоимость их - около 8 тысяч евро. Следить за дорогими нарядами, а также их звездным хозяином будет охрана. Она будет в гостинице, в гримерке, у машины, контролировать выходы на сцену и смотреть, чтобы туда не бросали посторонние предметы (бутылки, банки и проч.)".

"Комсомольская правда в Кузбассе" от 10 марта сообщает, что в блокбастере "Грозовые ворота" снялся парень из Кузбасса. "Его - смертельно уставшего, грязного, похудевшего на 10 кило, бритого - земляки в Юрге узнали с первого же появления в кадре. И чем дальше смотрели, обнимали телевизор, целовали, звали соседей, тем больше гордились. В "Грозовых воротах" у Жени Потапенко - главная роль! А ведь и перед премьерой было во многих СМИ написано, и сейчас часто пишут: "Грозовые" - "лучше "Девятой роты", "голливудские фильмы-боевики и близко не стоят"! Женя сыграл Коляна Горшкова - того толстенького солдатика, которому в паре с тощим Костяном выпала судьба засечь приближение боевиков к блокпосту, к перевалу. И попасть в самый ад. А если ты, читатель, премьеру пропустил и ищешь "Грозовые ворота" на дисках и кассетах, то Потапенко с автоматом - как раз на обложках, вместе с Михаилом Пореченковым. Женька "умер" на сцене в 10 классе - сыграл на школьном конкурсе погибшего моряка. Зал рыдал. А Потапенко впервые задумался над "военным" амплуа. Выпускник школы 1997 года - Женя - первым поступил в ГИТИС. Сразу четверо выпускников 1999-го - с ходу попали в театральные вузы (Женя Потапенко 2 недели в Москве на вокзале ночевал. Но дикий конкурс в РАТИ - он же ГИТИС - прошел и в прошлом году вуз окончил). После премьеры "Грозовых ворот" одноклассники забросали Женю "эсэмэсками", поздравляя. И, радуясь, танцевал Женька в фильме - совсем как в школе, вразвалочку. Фразу "Ты - настоящий пацан" произнес со своей фирменной оттяжечкой. Сыграл сам себя. А Женя - самокритично: "Пока не могу на себя смотреть. Обещаю быть в следующем фильме лучше". Сейчас за Коляном гоняются военные. Не за автографом. Мама актера, стесняясь, объясняет: "Женя не против того, чтобы пойти в армию. Но позже. Он где-то на новых съемках. Его ищут с военкомата. Но, поймите, у нас младший сын - Костя - еще служит. В ноябре только с армии придет. Мы по поводу одного сына в армии столько волнений пережили! А тут второго забрать хотят".

"Московский комсомолец в Кузбассе" за эту неделю сообщает о том, что на реализацию в Кемерове национального проекта "Образование" в течение нынешнего и 2007 года будет потрачено 52,78 млрд рублей. "Практически такая же сумма составляет бюджет города Кемерово в нынешнем году. Деньги будут получены из самых разных источников - из бюджетов всех уровней, доходы от продажи непрофильного муниципального имущества и проч. Как сообщил журналистам глава города Владимир Михайлов, реализация нацпроекта в областном центре не будет исчерпываться исключительно "зарплатными" вопросами. Хотя в названной сумме эти затраты, конечно же, предусмотрены. Тем, что сейчас называется "реализация нацпроекта "Образование", и в Кемерове, и в Кузбассе в целом начали заниматься не вчера, а еще пять-семь лет назад. Это и приведение в порядок помещений - спортзалов, пищеблоков, ремонт фасадов зданий образовательных учреждений, и оснащение школ современной мебелью, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, и оборудование школ противопожарным оборудованием. Немалые средства будут потрачены и на приобретение спортивного инвентаря, пополнение библиотечных фондов и оснащение школьных музеев. И, естественно, предусмотрены дополнительные средства на поддержку лучших образовательных учреждений, а также на гранты для талантливых педагогов. Как сообщил Владимир Михайлов, особое внимание горадминистрации будет направлено на школы, находящиеся в так называемых "шахтерских поселках". Кроме того, будет сделан акцент на дифференциацию образования. "Мы считаем, - сообщил он, - что начальная школа должна находиться рядом, по месту жительства школьников, а вот старшеклассники должны обучаться не по территориальному принципу, а там, где имеется хорошая материально-техническая база, причем это не только, к примеру, современные компьютерные классы, но и уровень того, кто обучает". Зато настоящей проблемой для городских властей является организация детского отдыха: в настоящее время областной центр располагает лишь одним-единственным детским оздоровительным лагерем "Пламя". Все остальные находятся в состоянии, близком к критическому. И хотя на улучшение материально-технической базы лагерей предусмотрено потратить 5 млн рублей в этом году, эта сумма "в 100 раз меньше, чем необходимо", - заявил мэр города, но, тем не менее, выразил надежду, что "летняя оздоровительная кампания пройдет нормально, так как мы задействуем все формы организации отдыха".

"Кемерово" от 10 марта пишет, что "пять лет потребовалось работникам "Спецавтохозяйства", чтобы привить любовь к чистоте жителям частного сектора. За это время в городе на месте несанкционированных свалок были установлены большегрузные контейнеры. Трудно дается следующий шаг - убедить людей, что за уборку мусора надо платить. В частном секторе установлено 550 контейнеров. 8 тысяч договоров заключили специалисты "Спецавтохозяйства" с населением, но этого недостаточно. 10,44 рублей в месяц с человека - такова стоимость вывоза мусора в частном секторе. Это небольшая плата за чистоту в городе. В том, что контейнеры нужны, никто не сомневался. Теперь актуальны другие вопросы - льготы по оплате, что нельзя выбрасывать в контейнер, график вывоза. Например, на улице Макеевской в Рудничном районе в 2005 году установили 2 большегрузных контейнера. Из 50 домов, расположенных по этой улице, договоры заключили только жители 18. "Спецавтохозяйство" просит бережно относиться к городскому имуществу, не поджигать контейнеры. Их ремонт обходится дорого. Так, только на покраску одного контейнера надо 2 тысячи рублей".