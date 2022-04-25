Москва, , 09:35 — REGNUM Власти Армении и Азербайджана имеют взвешенную позицию по ситуации на Украине и, несмотря беспрецедентное внешнее давление и антироссийскую кампанию, выстраивают свою политику на основе национальных интересов, что отмечается Москвой. Об этом 25 апреля заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

МИД Mid.ru

«Отмечаем взвешенную позицию наших азербайджанских и армянских партнеров в отношении ситуации вокруг Украины и связанной с этим беспрецедентной антироссийской кампанией со стороны Запада», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Гончар добавил, что российская сторона понимает, с каким внешним давлением приходится сталкиваться Баку и Еревану и уточнил, что в Москве ценят то, что власти Азербайджана и Армении во время выстраивания своей внешней политики в первую очередь исходят из своих национальных интересов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Стартовойт сообщил, что утром 25 апреля российской системой ПВО в Рыльском районе региона были сбиты два украинских беспилотника.