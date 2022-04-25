Донецк, 25 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике эвакуировали более 400 человек, включая 61 ребенка. Об этом 25 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

«За минувшие сутки, с 08.00 24 апреля до 08.00 25 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 407 человек, включая 61 ребенка», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 22 987 человек.