Донецк, , 09:34 — REGNUM За последние сутки территория Донецкой Народной Республики 30 раз подвергалась обстрелу со стороны украинских войск. Об этом 25 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным представительства, украинские войска за сутки 30 раз открывали огонь по ДНР, выпустили 255 единиц боеприпасов. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, два населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских войск за минувшие сутки.