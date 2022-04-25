Санкт-Петербург, 25 апреля 2022, 09:35 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга в ночное время автобус без пассажиров въехал в жилой дом, сообщили 25 апреля ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в 01:05 мск 25 апреля на перекрестке Большой Пушкарской улицы и Каменноостровского проспекта. Рейсовый автобус без пассажиров наехал на препятствие, поле чего въехал в здание.
«ДТП без пострадавших», — уточнили в ведомстве.
Причины случившегося выясняются.