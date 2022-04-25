Донецк, , 09:30 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки оказали медицинскую помощь ещё восьми жителям. Об этом 25 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию республиканского Минздрава.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что с 09:00 24 апреля до 09:00 25 апреля на территории республики медицинскую помощь получили восемь мирных жителей. Из них шесть человек находились на территориях, ранее освобождённых от националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики за сутки эвакуировали 407 человек.