Иркутск, 25 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Иркутской области выпал снег. Сегодня, 25 апреля, его убирают с помощью спецтехники и вручную. Идет очистка проезжей части и посыпка противогололедными материалами. В приоритете дороги с большой интенсивностью движения и школьные маршруты.

Правительство Иркутской области Снегопад в Иркутской области и его последствия

Как сообщает пресс-центр мэрии Иркутска, на улицах областного центра работает 218 человек. Обработку улиц противогололедным материалом будут продолжать до окончания снегопада.

«Техника Упрдор «Прибайкалье» очищает трассы «Байкал» и «Сибирь». На автодороге «Байкал» большегрузы не могли преодолеть некоторые подъемы. На трассе дежурит тягач. Знаю, что многие водители уже «переобули» свои автомобили. Учитывая ситуацию на дорогах, будьте максимально внимательны и аккуратны», — призывает в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, о существенном ухудшении погодных условий (в регионе похолодает, в горах южного Прибайкалья возможен сильный мокрый снег) ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило 24 апреля.

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