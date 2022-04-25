Благовещенск, , 09:35 — REGNUM Не менее 5,4 млн рублей заработали четыре жителя Благовещенска, организовав незаконный игорный бизнес. Обвинительное заключение с таким выводом передадут в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Казино (сс) stokpic

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Подпольное казино было организовано в подвале двумя мужчинами и двумя женщинами. Игра шла через интернет. Незаконную деятельность обнаружили сотрудники уголовного розыска УМВД России по Амурской области, задержание проводилось с помощью СОБР Росгвардии. Следствие предполагает, что незаконный доход благовещенцы получали в течение почти 1,5 лет и в общей сложности заработали не менее 5,4 млн рублей.

Амурчан будут судить по статье 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере). Обвинительное заключение сформировано и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Амурской области прошла операция по задержанию сотрудников МВД региона. Их подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть. Деньги сотрудники управления по борьбе с коррупцией получили в том числе за то, что не стали возбуждать уголовное дело по факту нелегальной работы игорного заведения.