Париж, , 09:28 — REGNUM Согласно окончательным данным министерства внутренних дел Франции, 28,01% избирателей отказались от голосования во втором туре президентских выборов, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Это число больше, чем в 2017 году, когда действующий глава государства Эммануэль Макрон и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен соревновались за пост президента Франции. Тогда от голосования воздержались 25,4% граждан.

В 2012 году на выборы не пошли 19,7%, а в 2007 году 16%. С 1969 года во Франции не было зафиксировано такого сильного желания не участвовать в голосовании.

Это решительное воздержание может также возобновить дебаты об электронном голосовании, за которое выступали некоторые выборные должностные лица во Франции.

Эммануэль Макрон по итогам второго труа выборов набрал 58,55% голосов. Его соперницу Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.