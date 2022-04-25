Кызыл, 25 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю с 15 по 21 апреля выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

Новые носители зарегистрированы в Кызыле (+6), а также Кызылском (+3) и Овюрском (+1) районах. В числе заболевших один ребёнок.

«На лечении находится 19 человек, в том числе на стационарном – 11. Полный вакцинальный курс прошли 106 273 человека, коллективный иммунитет составил 50%», — добавили в ведомстве.