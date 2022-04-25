Москва, 25 апреля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Москве в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская» открылся пешеходный мост через реку Яузу, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Река Яуза

Новый мост связал Рубцовскую и Семеновскую набережные, одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро (БКЛ), а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки.

Новый мост стал 60-м мостом через реку Яузу в Москве и претендует на звание самого комфортного моста для пешеходов. Длина моста составляет 111 метров, протяженность — 84 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируется построить семь новых автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку.

Читайте также: Через Москву-реку построят семь новых мостов