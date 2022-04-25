Любляна, , 09:27 — REGNUM Левоцентристская партия «Движение «Свобода» во главе с Робертом Горобом победила на парламентских выборах в Словении. По данным избирательной комиссии страны, политическое объединение набрало 34,54% голосов. Таковы данные по итогам подсчёта 99,68% бюллетеней.

Карта-флаг Словении Aivazovsky

Это позволяет партии занять 41 место в Национальном собрании из 90.

Второе место заняла Словенская демократическая партия (SDS) во главе с премьер-министром Янезом Яншей. За неё голоса отдали 23,53% избирателей. Партия обеспечила себе 27 мест в парламенте. Следом идёт Новая Словения — Христианские демократы» (NSi), получившая 6,85% голосов, что позволяет ей занять восемь мест в Нацсобрании.

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Семь мест в парламенте Словении достанутся партии «Социальные демократы» (SD), которая заручилась поддержкой 6,65% избирателей. Порог смогли преодолеть и «Левые» — они набрали 4,38% голосов и займут пять мест в Национальном собрании.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Словении состоялись 24 апреля. По данным избиркома, всего в стане зарегистрировано 1 млн 695 тыс. 766 избирателей, из них 106 тыс. 753 избирателей находятся за рубежом.

Явка на этих выборах составила 69,71%. Всего проголосовали 1 179 292 человека.