Элиста, , 09:27 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в полдень 24 апреля на 17-м километре автодороги Городовиковск – Тахта столкнулись два легковых автомобиля. Была оказана помощь двоим пострадавшим.

Спустя два часа на 292-м километре федеральной трассы Р-216 Элиста — Астрахань столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате пострадал один человек.

К месту дорожных аварий выезжали спасатели.