Вашингтон, 25 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon с четвёркой космических туристов на борту отделился от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле. Трансляцию ведёт сайт НАСА.

Esa.int На борту космического корабля Crew Dragon Endeavour

«Физическое отделение подтверждено», — сообщили в центре управления полётом.

Посадка корабля на воду ожидается у побережья штата Флорида 25 апреля примерно в 13:00 по времени восточного побережья США (20:00 мск). Свой полёт Crew Dragon, выпущенный частной компанией SpaceX, начал 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, для Crew Dragon это первая полностью коммерческая миссия. Корабль возил к МКС трёх бизнесменов — американца Ларри Коннора, израильтянина Эйтана Стиббе и канадца Марка Пэти. Их сопровождал бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Они должны были вернуться ещё 20 апреля, но отстыковку от МКС отложили из-за плохой погоды в районе посадки.

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