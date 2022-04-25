Чебоксары, 25 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Чувашии в первом квартале возрос объём жилищного строительства, в том числе многоквартирного жилья – почти на 48%, индивидуального – в 5,7 раза. Такие предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

По информации ведомства, в январе–марте 2022 года в республике введено 215 710 кв. метров жилья, что 47,9% больше аналогичного прошлогоднего периода. По итогам первого квартала построена 3031 квартира общей площадью 215,7 тыс. кв. метров.

В структуре введённого жилья жителями Чувашии построено 82 209 кв. метров, что в 5,7 раза больше, чем было в январе–марте 2021 года.

Ввод жилья в расчёте на 1 тыс. человек населения в I квартале 2022 года в целом по Чувашии составил 180 кв. метра.

По данным ведомства, помимо жилых домов, в первом квартале 2022 года в Чебоксарах, Цивильске и Аликовском районе построены детские сады на 750 мест, в Цивильском районе введены в эксплуатацию помещения для КРС на 140 голов, в Вурнарском районе – зернохранилище на 3,3 тыс. тонн, в Янтиковском районе – производство по переработке молока мощностью 22 тонны в смену.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу предыдущих руководителей Чувашии в части строительства критиковали из-за всплесков объёмов индивидуального домостроения, ссылаясь на то, что реальные цифры проконтролировать сложнее, чем у застройщиков.