Токио, 25 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Жительница Японии Канэ Танака, которая являлась самой пожилой женщиной в мире и самым пожилым жителем Земли по версии Книги рекордов Гиннесса, ушла из жизни в возрасте 119 лет. Об этом 25 апреля сообщает телеканал NHK.

Канэ Танака

При этом 2 января 2022 года Канэ Танака отметила свой 119-й день рождения, при этом женщина жила в доме престарелых в префектуре Фукуока и из-за связанных с COVID-19 ограничительных мер фактически не могла встречаться с родственниками.

Отметим, жительница Японии родилась 2 января 1903 года и в течение всей жизни работала в магазине по продаже рисовых лепешек, открывшемся еще до Второй мировой войны, в ходе которой погибли ее муж и старший сын.

С 2005 года Канэ Танака проживала в доме престарелых в префектуре Фукуока и ее в возрасте 103 года провели хирургическую операцию по удалению раковой опухоли. Другие серьезные заболевания ее не беспокоили.