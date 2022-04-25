Казань, , 09:26 — REGNUM В столице Татарии семья из четырех человек отравилась угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает следственное управление СКР по РТ.

Следователь Sledcom.ru

Инцидент произошел в городе Казани в доме по улице Краснококшайская. В медицинское учреждение 25 апреля с отравлением угарным газом госпитализировали семью из четырех человек — 38-летнего мужчину, 37-летнюю женщину, а также двоих детей 2009 и 2014 годов рождения.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в городе Альметьевске в Татарии угарным газом отравились четыре человека. Пострадавшим был поставлен диагноз «отравление угарным газом лёгкой степени тяжести».

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