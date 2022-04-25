Самара, 25 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Прокуратура через суд добивается выполнения капитального ремонта в 12 многоквартирных домах в Самарской области. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ремонт дома

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что фонд капитального ремонта с 2019 года не принял достаточных мер по ремонту домов в г. Кинель и м. р. Кинельский, а несвоевременный выбор подрядной организации привел к затягиванию сроков проведения капремонта.

«Фонд капитального ремонта на протяжении двух лет не исполнял возложенные на него жилищным законодательством обязанности по проведению капитального ремонта, что привело к срыву исполнения региональной программы», – сообщает пресс-служба.

В результате, Кинельский межрайонный прокурор направил в суд иски в интересах жителей этих населенных пунктов к фонду капитального ремонта о возложении обязанности провести работы по капитальному ремонту 12 многоквартирных домов.

Сейчас дела находятся на рассмотрении в суде.

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