Алтайский край, 25 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тел двоих человек в сгоревшем автомобиле. По данным правоохранителей, трагедия случилась утром 23 апреля 2022 года в Новичихинском районе.

СКР Сгоревший автомобиль

По предварительным данным, погибшие – 58-летний мужчина и его 32-летний сын — накануне приехали на рыбалку. Переночевать рыбаки решили в машине. Ближе к утру автомобиль загорелся, вследствие чего мужчинам не удалось выбраться наружу и они погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области во время рыбалки мужчина провалился под лёд. Находящийся рядом рыбак не смог оказать помощь, так как его унесло течением.

https://regnum.ru/news/accidents/3568615.html