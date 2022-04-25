Томск, 25 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Томске произошёл пожар в историческом деревянном здании на улице Савиных, являющийся памятником регионального значения. Пожар произошёл ночью 23 апреля, сообщает портал «VTomske».

Tomsk.gov.ru Томск

К моменту приезда пожарных пламенем был охвачен второй этаж дома, огонь перекинулся на крышу.

Спустя почти три часа огнеборцам удалось потушить возгорание на площади 156 кв. метров. В результате обгорели стены и потолочное перекрытие. Ущерб от пожара, по данным СМИ, предварительно оценили в 4-5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале произошёл пожар в Пряничных рядах Костромы, имеющих статус объекта культурного наследия федерального значения. Огонь вспыхнул в подвале и через деревянное перекрытие поднялся наверх.

Подробнее: В торговых рядах в Костроме вновь произошёл пожар