Москва, 25 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу по инициативе ООН, ОБСЕ и ЕС, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

Nikita Dezhurny МИД России

«Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит тройке сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ)», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что ООН, ОБСЕ и ЕС отложила 56-й раунд переговоров на неопределенный срок, приостановка работы формата «не помогает делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе».