Нашвилл, США, , 09:19 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

В составе «Миннесоты» дубль оформил нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Ещё по шайбе забросили Ник Бьюгстад и Кевин Фиала. Российский форвард Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились форварды Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Райан Джохансен и защитник Данте Фаббро.

Победный гол в матче забил российский защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 109 очков. «Нэшвилл» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 94 очками.

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