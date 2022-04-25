Донецк, , 09:19 — REGNUM Из Мариуполя в населённый пункт Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики за сутки эвакуировали 407 человек. Об этом 25 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

В штабе рассказали, что с 08:00 24 апреля до 08:00 25 апреля было эвакуировано 407 человек, в том числе 61 ребёнок. Всего с 5 марта в пункт оказания помощи населению «Безыменное» доставлено 22 987 человек.

ПОПН «Безыменное» в Новоазовском районе развёрнут силами МЧС республики.