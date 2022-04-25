Нам сейчас нужен раскол?! Кургинян о поношении Ленина на фоне спецоперации
Москва, 25 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В XXI веке не должно быть конфликтов между православно-консервативными и просоветскими частями общества России, а вопрос о «захоронении Ленина» необходимо закрыть раз и навсегда, особенно в контексте бандеровской ленинофобии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.
По его словам, в рамках этого компромисса какие-то герои могут быть отброшены, а какие-то должны быть оставлены, и должна быть сказана правда о ситуации. В частности, нужно честно сказать, что Ленин собрал государство, которое было уже до него в обломках к ноябрю 1917 года. Оттого все разговоры о том, что Ленин разрушил государство, звучат странно.
Он также отметил, что писатель Александр Проханов уже давно говорит о необходимости этого синтеза, а воз и ныне там. Нужно отбросить всё антигосударственное и начать метаидеологический синтез, включая в него в том числе государственнический либерализм.