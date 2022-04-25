Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирске ситуация с вывозом мусора в целом стабилизирована. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Вывоз мусора Government-nnov.ru

Уточняется, что накануне, 24 апреля, поступило 17 обращений, в то время как «в пиковый день на прошлой неделе их фиксировалось более 100».

При этом сохраняются определённые проблемы с вывозом мусора в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска. По словам министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов, региональный оператор принимает меры для их устранения.